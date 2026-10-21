सुलतानपुर में अब नया और भव्य दिखेगा संगमलाल चौक, रात में घंटाघर में बिखरेगी अलौकिक छटा

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। नगर पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल ने सोमवार को ऐतिहासिक संगमलाल चौक घंटाघर के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में स्मारक का राजस्थानी पत्थर से जीर्णोद्धार कराया गया था।

स्थानीय लोगों और सभासद की मांग पर खराब घड़ियां बदलकर डिजिटल घड़ियां लगाई गई हैं। विशेषज्ञों ने इमारत को आधुनिक सजावटी फसाड लाइटों से भी सजाया है, जिनकी पांच साल की गारंटी है।

अब रात में रोशनी से घंटाघर आकर्षक दिखेगा। प्रति घंटे समय बताने वाली इसकी पुरानी ध्वनि भी फिर सुनाई देगी। पालिका ने आवश्यकतानुसार जीर्णोद्धार कराया और मूल स्वरूप व छवि में बदलाव नहीं किया।

दुर्गापूजा महोत्सव के दौरान सजे हुए घंटाघर से श्रद्धालु आकर्षित होंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व सभासद दिनेश चौरसिया ने किया। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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