सुलतानपुर में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और पत्नी की हत्या, घर में खून से लथपथ मिले शव

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। जिले के कादीपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोतिगरपुर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता सिंह की उनके पैतृक आवास कुंभी डडिया में हत्या कर दी गई है।

मृतक मुकेश सिंह शिक्षा क्षेत्र में पहचान रखते थे। वर्तमान में कंपोजिट विद्यालय खनुहट में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। वे लंबे समय से शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए शिक्षक संघ का कुशल नेतृत्व कर रहे थे।