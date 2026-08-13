सुलतानपुर में अदालत की अवहेलना मामले में तहसीलदार और लेखपाल तलब, अपर सिविल जज ने दिया था पेश होने का आदेश

संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। वर्ष 1994 से चले आ रहे रास्ते के विवाद में न्यायालय ने सख्ती दिखा दिखाई है। तहसीलदार लम्भुआ, पूर्व हल्का लेखपाल हरिवंश चौरसिया समेत संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर 22 सितंबर को तलब किया है।मामला बरुई ग्राम पंचायत के बैजनाथ बनाम राम विशाल से संबंधित है। 1994 से यहां रास्ते का विवाद है।

शिकायतकर्ता राम विशाल के अनुसार 20 जुलाई 26 को तहसीलदार लम्भुआ प्रांजल त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर विवादित स्थल पर नाली खोदवाने की कार्रवाई कराई। इस दौरान पूर्व हल्का लेखपाल हरिवंश चौरसिया भी मौके पर मौजूद थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्तमान में हरिवंश चौरसिया उस हल्के के लेखपाल नहीं थे, बावजूद इसके वह उक्त कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे थे।