FCRA बिल पर मायावती का बीजेपी और विपक्ष पर हमला, बोलीं- चर्चा होती तो देश के सामने आतीं विधेयक की कमियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन से जुड़े विधेयक को लेकर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों पर निशाना साधा है। बसपा प्रमुख ने गुरुवार को एक्स पर लिखा,कांग्रेस व उसके सहयोगी बिल को अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे सुधार बता रही है।

विपक्ष के विरोध के कारण बिना चर्चा के ही इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। बेहतर होता कि विपक्ष संसद चलाकर इसकी कमियों को उजागर करता तो उसे पूरा देश जानता। इसी तरह कई बिल, विपक्ष द्वारा संसद को न चलने देने का फायदा उठाकर सरकार ने मिनटों में पास करा लिए।