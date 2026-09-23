सुलतानपुर में लोन के बदले बैंककर्मी ले रहा था 10 हजार रुपये, CBI ने रंगे हाथ पकड़ा
सुलतानपुर में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के फील्ड ऑफिसर को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
HighLights
सीबीआई ने सुलतानपुर में बैंक फील्ड ऑफिसर को पकड़ा।
मछली पालन लोन पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी।
5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बेलवारे बाजार स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के फील्ड आफिसर मंगलवार को सीबीआइ ने बैंक के अंदर पांच हजार रुपये रिश्वत लेते फील्ड आफिसर को रंगे हाथ पकड़ा है।
देर शाम तक टीम बैंक में छानबीन और आरोपितों से पूछताछ करती रही। समाचार लिखे जाने तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
भरथुआ निवासी गौरव सिंह ने 1.15 लाख रुपये के मत्सय पालन लोन के लिए आवेदन किया था। उनका लोन पास नहीं हो रहा था। लोन पास कराने के बदले बैंक में तैनात फील्ड ऑफिसर ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। पीड़ित का कहना है कि झांसे में आकर उसने पांच हजार रुपये फील्ड अफसर को दे दिए थे। इसके बाद वह और रुपये मांग रहा था।
परेशान होकर गौरव ने इसकी शिकायत सीबीआइ से कर दी। मंगलवार को आरोपित ने बैंक में गौरव को पांच हजार रुपये रिश्वत देने बुलाया। गौरव आरोपित को रुपये देने बैंक पहुंचे थे। आरोपित ने उनसे रुपये ले लिए इसी बीच पीछे से सीबीआइ टीम पहुंच गई। टीम ने आरोपित को रंगे हाथ पकड़ लिया।
उसके पास से रुपये भी बरामद हुए हैं। टीम ने बैंक का गेट बंद कर छानबीन शुरू कर दी। देर रात तक टीम आरोपित समेत अन्य से पूछताछ कर बैंक के दस्तावेज खंगालती रही। हालांकि, छापेमारी में शामिल अधिकारियों ने कोई बयान नहीं जारी किया है।
घंटों जारी रही कार्रवाई
टीम दोपहर लगभग 12 बजे कार्रवाई के लिए बैंक में पहुंची और अंदर मौजूद ग्राहकों को बाहर जाने को कहा। इसके बाद बैंक के गेट बंद कर छानबीन शुरू कर दी। टीम बैंक के अन्य अधिकारियों की भूमिका भी तलाश रही है।