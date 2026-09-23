सुलतानपुर में लोन के बदले बैंककर्मी ले रहा था 10 हजार रुपये, CBI ने रंगे हाथ पकड़ा

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बेलवारे बाजार स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के फील्ड आफिसर मंगलवार को सीबीआइ ने बैंक के अंदर पांच हजार रुपये रिश्वत लेते फील्ड आफिसर को रंगे हाथ पकड़ा है।

देर शाम तक टीम बैंक में छानबीन और आरोपितों से पूछताछ करती रही। समाचार लिखे जाने तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

भरथुआ निवासी गौरव सिंह ने 1.15 लाख रुपये के मत्सय पालन लोन के लिए आवेदन किया था। उनका लोन पास नहीं हो रहा था। लोन पास कराने के बदले बैंक में तैनात फील्ड ऑफिसर ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। पीड़ित का कहना है कि झांसे में आकर उसने पांच हजार रुपये फील्ड अफसर को दे दिए थे। इसके बाद वह और रुपये मांग रहा था।

परेशान होकर गौरव ने इसकी शिकायत सीबीआइ से कर दी। मंगलवार को आरोपित ने बैंक में गौरव को पांच हजार रुपये रिश्वत देने बुलाया। गौरव आरोपित को रुपये देने बैंक पहुंचे थे। आरोपित ने उनसे रुपये ले लिए इसी बीच पीछे से सीबीआइ टीम पहुंच गई। टीम ने आरोपित को रंगे हाथ पकड़ लिया।

उसके पास से रुपये भी बरामद हुए हैं। टीम ने बैंक का गेट बंद कर छानबीन शुरू कर दी। देर रात तक टीम आरोपित समेत अन्य से पूछताछ कर बैंक के दस्तावेज खंगालती रही। हालांकि, छापेमारी में शामिल अधिकारियों ने कोई बयान नहीं जारी किया है।