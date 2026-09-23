वाराणसी में एक लाख रुपये रिश्वत लेते लेखपाल का निजी मुंशी गिरफ्तार, लेखपाल फरार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुश्तैनी जमीन के विक्रय के बाद दाखिल-खारिज कराने के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर एक लाख रुपये रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की वाराणसी इकाई ने लेखपाल के निजी मुंशी को मंगलवार को यूपी कालेज के पास से रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित के पास से रिश्वत के एक लाख रुपये और मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं, मामले में नामजद हल्का लेखपाल कुंदन सिंह फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। जैपार (उंदी), सरसवा निवासी कमलकांत विक्रम ने 21 सितंबर को एंटी करप्शन के वाराणसी कार्यालय में शिकायत की थी।

उन्होंने बताया कि उनके पिता ओमप्रकाश सिंह ने पुश्तैनी जमीन के विक्रय से संबंधित दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल कुंदन सिंह ने रिपोर्ट लगाने के एवज में एक लाख रुपये की मांग की। शिकायत के बाद 22 सितंबर को कमलकांत की लेखपाल से फोन पर बातचीत हुई। आरोप है कि लेखपाल ने बताया कि उसने अपने निजी मुंशी अशोक को उनका मोबाइल नंबर दे दिया है और वह उससे मिलने आएगा।

इसके बाद अशोक ने फोन कर शिकायतकर्ता को यूपी कालेज गेट के अंदर इंडियन बैंक के पास बुलाया। वहां अशोक को एक लाख रुपये रिश्वत दी। इसी दौरान पहले से मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने दोपहर करीब 1:41 बजे अशोक को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से रिश्वत की रकम बरामद की गई।पूछताछ में अशोक ने बताया कि लेखपाल ने उसे पूरा प्रकरण समझाकर रिश्वत लेने के लिए भेजा था।