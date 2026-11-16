सुल्तानपुर के 547 आंगनबाड़ी केंद्रों की 'इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के CSR फंड से बदलेगी तस्वीर

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। जनपद के 547 आंगनबाड़ी केंद्रों का कारपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड की मदद से कायाकल्प होगा। इंडिया आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) की आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है।

विभाग की तरफ से 547 आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प और वहां आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इसके माध्यम से केंद्रों पर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी की ओर से इंडियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर सीएसआर निधि से सहयोग का अनुरोध किया गया है। पत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार केंद्रों पर स्मार्ट टीवी, बच्चों के लिए फर्नीचर, कुर्सियां, मेज, अलमारी, बच्चों के अनुकूल शैक्षणिक सामग्री, खिलौने, खेलकूद के उपकरण, वजन मापने की मशीन, लंबाई मापने के उपकरण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण वितरण तक सीमित न रखते हुए उन्हें बच्चों के सर्वांगीण विकास और प्रारंभिक शिक्षा के बेहतर केंद्र के रूप में विकसित करना है। आधुनिक सुविधाएं मिलने से बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद और पोषण संबंधी गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।