सुलतानपुर में खेलते समय कुएं में गिरा पांच साल का मासूम, मौत; ननिहाल में रह रहा था अंकुश
सुलतानपुर के सारंगपुर गांव में खेलते समय पांच वर्षीय अंकुश कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
HighLights
सुलतानपुर के सारंगपुर में खेलते समय बच्चा कुएं में गिरा।
ग्रामीणों ने बच्चे को कुएं से निकाला, अस्पताल में मृत घोषित।
हादसे के बाद परिवार में मातम, पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सारंगपुर गांव में मंगलवार शाम बच्चों के साथ खेलते समय पांच वर्षीय बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने कुएं में उतरकर बच्चे को बाहर निकाला और आनन-फानन कूरेभार अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सारंगपुर निवासी हरिराम के घर ननिहाल में रह रहा अंकुश (5) पुत्र मिथुन मंगलवार शाम कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते-खेलते वह घर के समीप स्थित कुएं में गिर गया। जानकारी होने पर गांव के तीन लोग कुएं में उतरकर बच्चे की तलाश में जुट गए। कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।
बताया जाता है कि अंकुश का मूल निवास टिकई का पुरवा, मुंगर है। उसके पिता ने कुछ वर्ष पूर्व दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद से अंकुश अपनी मां गोल्डी के साथ ननिहाल में रह रहा था। हादसे के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। बहन महक (10) और छोटे भाई अनमोल (3) से भी उनका भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया।
जयसिंहपुर थानाध्यक्ष विवेक राय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। प्रथम दृष्टया खेलते समय कुएं में गिरने से मौत होना प्रतीत हो रहा है।
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