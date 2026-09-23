सुलतानपुर में खेलते समय कुएं में गिरा पांच साल का मासूम, मौत; ननिहाल में रह रहा था अंकुश

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सारंगपुर गांव में मंगलवार शाम बच्चों के साथ खेलते समय पांच वर्षीय बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने कुएं में उतरकर बच्चे को बाहर निकाला और आनन-फानन कूरेभार अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सारंगपुर निवासी हरिराम के घर ननिहाल में रह रहा अंकुश (5) पुत्र मिथुन मंगलवार शाम कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते-खेलते वह घर के समीप स्थित कुएं में गिर गया। जानकारी होने पर गांव के तीन लोग कुएं में उतरकर बच्चे की तलाश में जुट गए। कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।