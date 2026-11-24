संवाद सूत्र, सुलतानपुर। दिल्ली से चलकर बिहार जा रही प्राइवेट बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाने से यात्रियों को संकट का सामना करना पड़ा। सड़क पर बैठ कर यात्रियों ने दस घंटे का समय बिताया।

सोमवार शाम दिल्ली से बिहार के दरभंगा के लिए सवारियों को लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते जा रही थी। मंगलवार की सुबह करीब तीन बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 142 किलोमीटर सबई के पास खराब हो गई।

बस में सवार यात्री भूखे प्यासे करीब दस घंटे खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठकर बस के बनने की प्रतीक्षा करते रहे।

चालक द्वारा मिस्त्री की तलाश कर बस बनवाई गई। दस घंटे बाद करीब एक बजे बस रवाना हुई। तब कहीं जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली।