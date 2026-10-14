पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से डीसीएम चालक की मौत, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात सड़क हादसे में डीसीएम चालक की मौत हो गई। लखनऊ से आजमगढ़ की ओर जा रहे डीसीएम वाहन के अगले हिस्से में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना पर पहुंची यूपीडा की पेट्रोलिंग टीम ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दोस्तपुर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर गांव निवासी धर्मेंद्र (45) पुत्र होरीलाल डीसीएम लेकर लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे थे। मंगलवार रात उनका वाहन जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सेमरी चौकी अंतर्गत दरपीपुर गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 143वें किलोमीटर पर पहुंचा था। इसी दौरान डीसीएम के अगले हिस्से में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए।