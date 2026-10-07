पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक में जा घुसी कार, तीन खिलाड़ियों की मौत; लखनऊ से देवरिया जा रहे थे

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बल्दीराय के सुखबड़ेरी के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। माइलस्टोन 97.5 के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी।

हादसे में कार सवार देवरिया निवासी तीन खिलाड़ियों की मौत हो गई, तीन घायलों का अयोध्या में इलाज चल रहा है।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए। राहगीरों तथा यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार का गेट तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को एंबुलेंस से अयोध्या मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया।