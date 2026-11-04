सुलतानपुर में दुस्साहस, MLA के पास वाली बिना नंबर की थार से चलते थे खनन और राजस्व टीम पर हमले के आरोपित

डिजिटल डेस्क, सुलतानपुर। अवैध खनन की सूचना पर सोमवार देर रात दो लेखपालों के साथ मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार यादव पर हमला करने वाले जिन 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया, उनमें दो शातिर अपराधी है। यह लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य यानी विधायक के पास लगी बिना नंबर की थार से घूमते थे।

अमिलिया कला गांव में सोमवार की देर रात अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार यादव और दो लेखपालों वाली टीम पर हमला करने के बाद आरोपित फरार थे। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज होने के साथ ही इनके नये कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल संदीप और राहुल बिना नंबर की थार से रौब गांठते थे, इनके वाहन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा को वो पास लगा है, जो विधायकों के वाहन में लगाया जाता है।

खनन इंस्पेक्टर शिव दयाल सिंह, लेखपाल सुमित कुमार शर्मा की तहरीर पर संदीप सिंह और राहुल सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस आरोपितों की तलाश में थी। बुधवार की सुबह कोतवाली नगर के खैंचिला इलाके में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने अमिलिया कला के राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही बंधुआ कला के प्रतापपुर के नौशाद, करौंदी कला के रवनिया के मनोज को गिरफ्तार किया।