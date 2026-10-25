दीपावली पर सुलतानपुर से दिल्ली जाना होगा आसान, परिवहन विभाग चलाएगा 5 नई बसें

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। दीपावली के अवसर पर जिले में परिवहन विभाग की तरफ से लंबी दूरी के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन विभाग की तरफ से यात्रियों की सुविधा और आवागमन को देखते हुए आने वाले दिनों में पांच बसें शुरू की जाएंगी। सुलतानपुर, प्रयागराज, कानपुर होते हुए यह बसें दिल्ली जाएंगी। इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को आवागमन में और आसानी हो जाएगी।



सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) सुरेश यादव ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली से सुलतानपुर आवागमन करने वालों की संख्या 30 प्रतिशत है। हालांकि, दीपावली के अवसर पर यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से पांच नई बसों का बेड़ा तैयार किया गया है। यह सामान्य बसें प्रयागराज, कानपुर से आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली जाएंगी। इनका किराया भी न्यूनतम रखा जाएगा।