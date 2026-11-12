UP चुनाव: BJP ने सुलतानपुर में चुनाव अभियान किया तेज, विधानसभाओं के लिए नियुक्त किए पार्टी प्रभारी

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा नेतृत्व ने जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इसौली की जिम्मेदारी गिरीशचन्द्र शुक्ल, सुलतानपुर की भागीरथी मौर्य, सदर की सुरेश तिवारी, लम्भुआ की राकेश वर्मा और कादीपुर की जिम्मेदारी सुनील तिवारी को सौंपी गई है।गुरुवार को जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी की अध्यक्षता में पयागीपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि कार्यसमिति की बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत नए एवं छूटे मतदाताओं के नाम जुड़वाने तथा मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने पर चर्चा होगी। साथ ही मिशन-2027 की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से युवा एवं नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सक्रियता से जुटने का आह्वान किया।