    यूपी के इस जिले में 17 करोड़ की लागत से होगा मार्ग का निर्माण, इन गांव के लोगों को आने-जाने में होगी सुविधा

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    सुलतानपुर के बरौंसा-बेलहरी मार्ग का निर्माण 17 करोड़ रुपये की लागत से होगा। इस सड़क के बनने से चौरासी बाबा आश्रम जाने वाले श्रद्धालुओं और आसपास के कई गांवों के निवासियों को सुविधा होगी। सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय की पहल पर सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया।

    सुल्तानपुर जिले में 17 करोड़ की लागत से होगा मार्ग का निर्माण।

    संवाद सूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। 17 करोड़ की लागत से बरौंसा-बेलहरी मार्ग का निर्माण होगा। इससे दर्जनों गांवों के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। विभाग ने वित्तीय स्वीकृति के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। आठ किलोमीटर की यह सड़क सात मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। विधायक ने शुक्रवार को भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की।

    चौरासी बाबा आश्रम पर श्रद्धालुओं को आने-जाने में असुविधा न हो, इसलिए बरौंसा से आश्रम व गोमती नदी पुल तक 8.1 किलोमीटर सड़क सात मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय के पहल पर शासन ने मार्ग निर्माण की स्वीकृति देते हुए धन आवंटित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस सड़क के निर्माण से जहां श्रद्धालुओं को चौरासी बाबा आश्रम पर जाने में सहूलियत मिलेगी, वहीं राहगीरों को लखनऊ-बनारस और लखनऊ- बलिया मार्ग पर जाने में आसानी होगी। इसके अलावा, रामगढ़, धनउडीह, बहाउद्दीनपुर, बेलहरी, गुरेगांव, पूरे लाल शाह, चौधरी का पुरुवा सहित अन्य गांव के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

    विधायक ने किया भूमिपूजन

    शुक्रवार को विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने अधीक्षण अभियंता आदित्य कुमार, अधिशासी अभियंता अरुण कुमार सक्सेना, अवर अभियंता श्रवण कुमार, जिला पंचायत सदस्य अजय चतुर्वेदी, मुकेश तिवारी, सीटू पांडेय, अवधेश पांडेय, भूपेंद्र पांडेय, विद्या निषाद महामंत्री , मंडल अध्यक्ष रामजीत पाल, रत्नेश तिवारी की मौजूदगी में सड़क का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया।

    लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता श्रवण कुमार ने बताया कि 17 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण शुरू किया गया है।