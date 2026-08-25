सुलतानपुर में पिंड विसर्जन करने गए अधिवक्ता पर चाकू से हमला, हालत गंभीर होने पर लखनऊ किया रेफर

संवादसूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। बभनगंवा घाट पुल पर सोमवार की रात गोमती में पिंड विसर्जन करने गए अधिवक्ता से वहां बैठे युवकों से कहासुनी हो गई। इसके बाद एक युवक ने उनके पेट घोंप दिया। जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए। मौके पर पहुंचे रिश्तेदार उनको मेडिकल कालेज के अस्पताल ले गए।जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

बभनगंवा के विनय सिंह उर्फ बाबी सिंह के पिता कृपाशंकर सिंह और बड़े भाई अजय सिंह की 14 दिन पहले हृदयाघात से मौत हो गई थी। सोमवार को तेरहवीं व भोज का आयोजन हुआ था। इसके बाद बरखी का कार्यक्रम रात नौ बजे संपन्न होने के बाद विनय अपने परिवार के अभय सिंह साथ पिंड विसर्जन करने गोमती पुल पर गए थे। पीड़ित ने बताया कि वहां करीब दस लोग बैठकर शराब पी रहे थे।