देवरिया में बीजेपी के स्वागत कार्यक्रम में चले लाठी-डंडे, आपस में भिड़े भाजपा के दो गुट; Video वायरल

जागरण संवाददाता, देवरिया। भाजपा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया सहसंयोजक शिवानंद द्विवेदी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को देवरिया में पार्टी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खरोह चौराहे का बताया जा रहा है। शिवानंद द्विवेदी के स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ता जिले की सीमा खरोह के पास एकत्र हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर भाजपा समर्थकों के दो पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई।