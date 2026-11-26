जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर में भारतीय स्टेट बैंक के पास कुछ लोगों ने युवक की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। पीड़ित ने अपने साले और उसके साथियों पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि तलाक के मुकदमे की रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

चंदौली जिले के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के चमेर बांध निवासी चंद्रबली ने तहरीर दी है कि 23 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे वह मोटरसाइकिल से मधुपुर में पशु आहार, पालिशर लेने और बैंक संबंधी कार्य के लिए जा रहे थे। भारतीय स्टेट बैंक के पास पहुंचे तो जयमोहनी पोस्ता निवासी अंशु, राहुल और दो अन्य लोग बाइक से आए। सभी ने उनसे कहासुनी शुरू कर दी।

विरोध करने पर एक राय होकर लात-घूंसों और लाठी-डंडे से पिटाई करने लगे। इससे उनकी नाक, आंख, सिर और पीठ में गंभीर चोटें आईं। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आरोपित उन्हें वहीं छोड़कर भाग निकले। होश आने पर चंद्रबली ने घर सूचना दी। उनके पिता मौके पर पहुंचे और उन्हें नौगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उपचार कराया।