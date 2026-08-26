सोनभद्र में OP राजभर को महिला सफाई कर्मचारियों ने भेजी राखी, याद दिलाया 20 दिसंबर का वादा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रक्षाबंधन पर बुधवार को पंचायतीराज विभाग की महिला सफाई कर्मचारियों ने पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को राखी भेजकर 20 दिसंबर 2024 को लखनऊ स्थित पंचायतीराज निदेशालय में किए गए वादे को याद दिलाया।

महिला कर्मचारियों ने मंत्री से सफाई कर्मचारियों की विभागीय सेवा नियमावली लागू करने, पदोन्नति और पदनाम परिवर्तन की मांग पूरी करने का उपहार मांगा।

जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में महिला सफाई कर्मचारियों ने कहा कि मंत्री की ओर से तीन माह में तीन मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी भेजकर वादा निभाने की मांग की।