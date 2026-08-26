मीरजापुर में मातृशक्ति योजना शुरू, विंध्य क्षेत्र में 60 से अधिक आयु की महिलाएं आजीवन कर सकेंगे मुफ्त बस यात्रा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्य क्षेत्र में भी 60 वर्ष से अधिक आयु की माताएं अब आजीवन बस से निश्शुल्क यात्रा करेंगी। साथ ही रक्षाबंधन पर मातृशक्ति को मुख्यमंत्री ने बड़ा उपहार दिया है। तीन दिन तक माताएं, बहनें व बेटियां निश्शुल्क बस यात्रा कर सकेंगी। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा में कार्यक्रम हुआ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण माताओं व बहनों ने देखा। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा व उपभोक्ता मामले आशीष पटेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए समर्पित है।

कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा व उपभोक्ता मामले आशीष पटेल, विधायक मझवां शुचिस्मिता मौर्या, मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, चेयरमैन सहकारिता जगदीश सिंह पटेल ने जिलाधिकारी पवन गंगवार के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान माताओं व बहनों को साड़ी व मिठाई वितरित किया गया।