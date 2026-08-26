लखीमपुर : सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम, अब आधार बेस्ड ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद ही मिलेगा वेतन

संवादसूत्र, लखीमपुर। सरकारी कार्यालयों में अब केवल उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने का दौर समाप्त होगा। आधार आधारित आनलाइन अटेंडेंस दर्ज होने के बाद ही कर्मचारियों के वेतन आहरण की प्रक्रिया शुरू होगी। मंगलवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति तथा कार्यालयीय अनुशासन की स्थिति का मूल्यांकन किया।

डीएम ने प्रांतीय खंड, निर्माण खंड-एक और निर्माण खंड-तीन का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों को बुलाकर उनकी वास्तविक मौजूदगी की जांच की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजिका में हस्ताक्षर पर्याप्त नहीं हैं; प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को अपने मोबाइल से आधार आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करनी होगी।