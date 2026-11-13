एनटीपीसी ठेकेदार को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मांगे 10 लाख, कोर्ट के आदेश पर केस

जागरण संवाददाता, बीजपुर (सोनभद्र)। दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर निजी कंपनी के कर्मचारी से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर स्थानीय पुलिस से कार्रवाई नहीं होने के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप पर बीजपुर पुलिस ने 11 नवंबर को आरोपी महिला के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र के हरई पूर्व निवासी रोहित पाण्डेय एनटीपीसी रिहंद नगर के ए-टाइप हास्टल में रहकर एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। उनका आरोप है कि कुछ समय पहले बीजपुर बाजार में उनकी मुलाकात डोडहर निवासी एक महिला से हुई थी। महिला ने नौकरी लगवाने में मदद मांगी थी।

रोहित ने मानवीय आधार पर प्रयास करने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि नौकरी नहीं लगने पर महिला ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। करीब एक माह पहले 10 लाख रुपये नहीं देने पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। 12 सितंबर को महिला उनके क्वार्टर पर पहुंची और रुपये की मांग करते हुए सार्वजनिक रूप से झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी।