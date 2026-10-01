विंध्याचल मंडल में 30 अक्टूबर को लगेगी पेंशन अदालत, समस्याओं के समाधान के लिए करना होगा आवेदन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पेंशनरों की समस्याओं के निस्तारण के लिए 30 अक्टूबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी इन्द्रभान सिंह ने बताया कि विंध्याचल मंडल, मीरजापुर के आयुक्त की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे आयुक्त कार्यालय सभागार में पेंशन अदालत लगेगी। इसमें मंडल के सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्याओं पर सुनवाई की जाएगी।