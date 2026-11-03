सोनभद्र में पूर्व विधायक के घर के बाहर मारपीट का वीडियो प्रचलित, थाने में दी तहरीर

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मंगलवार को पूर्व विधायक शारदा प्रसाद के आवास के बाहर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है। इसमें एक महिला पूर्व विधायक से भी उलझती दिख रही है। कुछ लोग डंडा लेकर चलाने की स्थिति में दिख रहे हैं।

चर्चा है कि मारपीट उनके घर में लंबे समय से काम कर रही एक महिला और उनके समर्थकों के बीच हो रहा है। महिला ने पुलिस को तहरीर दिया है कि वह करीब 15 वर्ष से पूर्व विधायक के आवास पर घरेलू काम कर रही है। वह उनके बिच्छी स्थित आवास पर गई तो वहां की स्थिति देख उसकी कहासुनी हो गई।इसके बाद वह कोतवाली के पास स्थित आवास पर लौट आई।