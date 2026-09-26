UP MLC Election 2026: सोनभद्र में विधान परिषद चुनाव की तैयारी तेज, तहसीलवार मजिस्ट्रेट तैनात

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं, सोनभद्र में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने तहसीलवार जोनल, सेक्टर व रिजर्व मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है।

अधिकारियों को पोलिंग पार्टियों को सामग्री के साथ मतदेय स्थलों तक सुरक्षित पहुंचाने और मतदान के बाद कलेक्ट्रेट स्थित सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। घोरावल में एसडीएम विशाल कुमार, राबर्ट्सगंज में एसडीएम आशिष कुमार त्रिपाठी और ओबरा में एसडीएम रवि कुमार पासवान को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। दुद्धी क्षेत्र में एडीएम रोहित यादव, एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता और एडीएम न्यायिक रमेश चंद्र को जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। चारों तहसीलों में कुल 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनके जिम्मे संबंधित सेक्टर के सभी पोलिंग स्टेशनों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना होगा।