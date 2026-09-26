यूपी विधान सभा चुनाव से पहले EVM और VVPAT को लेकर आया बड़ा अपडेट, राजनीतिक दलों की टिकी निगाहें

संवाद सूत्र, बाराबंकी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) 29 सितंबर से शुरू हो जाएगी। मशीनों की जांच पूरी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।



विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जिले में ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर स्थित वेयरहाउस में होगा। एफएलसी हाल में अधिकृत बंगलुरु की बेल कंपनी के इंजीनियरों की निगरानी में कराई जाएंगी।



जिला निर्वाचन अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन में उपयोग होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की जांच एवं परीक्षण संबंधित निर्माता कंपनी के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। एफएलसी की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्धारित मैनुअल के अनुसार होगी।

इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए जिले के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने को कहा गया है। अधिकृत प्रतिनिधि 29 सितंबर से एफएलसी पूरी होने तक प्रतिदिन प्रक्रिया का अवलोकन कर सकेंगे।



20.73 लाख मतदाता : लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 23 लाख 31 हजार 649 मतदाता थे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के प्रथम चरण में डिजिटाइजेशन के दौरान 3.73 लाख नाम हटाए गए। इसके बाद पुनरीक्षण में नाम हटाने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई। पुनरीक्षण के बाद मतदाता संख्या में कुल 2.58 लाख की कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में जिले में 20 लाख 73 हजार 352 मतदाता हैं।