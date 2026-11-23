जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बहुचर्चित कोडिनयुक्त कफ सीरप तस्करी मामले में न्यायालय में ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। इस प्रकरण में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) की जांच के बाद 13 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। जांच एजेंसी ने अदालत में 4,164 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। इसमें वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल को मुख्य सरगना के रूप में शामिल किया गया है।

मामला वर्ष- 2025 में सामने आया था। जांच के दौरान तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कई अहम तथ्य उजागर हुए। सोनभद्र पुलिस ने सबसे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर में अवैध कफ सीरप की खेप बरामद की थी। तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। जांच का दायरा बढ़ा तो रांची व गाजियाबाद में भी कार्रवाई हुई। जांच के दौरान शुभम जायसवाल का नाम सामने आया।