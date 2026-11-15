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सोनभद्र में तालाब में नहाने गए पिता-पुत्र समेत तीन की डूबने से मौत

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Sun, 15 Nov 2026 04:16 PM (IST)

सोनभद्र के बीरनबहरा गांव में तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के तीन सदस्यों, पिता और दो बेटों की ...और पढ़ें

सोनभद्र के बीरनबहरा में तालाब में नहाते समय पिता-पुत्र समेत तीन की दर्दनाक मौत।

सोनभद्र के बीरनबहरा में तालाब में नहाते समय पिता-पुत्र समेत तीन की दर्दनाक मौत।

HighLights

  1. सोनभद्र के बीरनबहरा गांव में तालाब में डूबे तीन लोग।

  2. पिता अनिल कुमार ने बेटों को बचाने में गंवाई जान।

  3. हैंडपंप में पानी न होने से तालाब में नहाने गए थे।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। अनपरा भाट क्षेत्र स्थित ग्राम बीरनबहरा में तालाब में नहाने गए तीन लोगों के डूबने से मौत हो गई है। शक्तिनगर निवासी अनिल कुमार सपरिवार अपने ससुराल ग्राम बीरन बाहर आया था। हैंडपंप में पानी नहीं आने पर समीप स्थित तालाब में नहाने अपने दोनों पुत्रों के साथ चला गया चला गया। नहाने के दौरान 15 वर्षीय अनिल व 19 वर्षीय राजू डूबने लगे।

उन्हें बचाने के प्रयास में पिता अनिल भी गहरे पानी में डूब गया। काफी देर घर पर नहीं आने अनिल की पत्नी उर्मिला तालाब की ओर गई तालाब के बाहर केवल चप्पल दिखा। किसी अनहोनी को लेकर 112 नंबर पर सूचना दी। मौके पर पहुंचे अनपरा थाना प्रभारी राजेश चौबे ने जाल लगाकर तीनों शव को बाहर निकलवाया।

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