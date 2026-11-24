जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बेटे की गुमशुदगी के मामले में दर्ज मुकदमे में सुलह नहीं करने पर आरोपितों ने एक महिला को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दी। वाहन से कुचलकर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता के पति अमवार के पुनर्वास कालोनी निवासी गौरीशंकर की तहरीर पर पुलिस ने सुदंरी गांव निवासी जलालुद्दीन उर्फ मौलाना, मोहम्मद एकबाल के खिलाफ एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमवार पुनर्वास कालोनी निवासी गौरी शंकर ने तहरीर दिया है कि उसका बेटा विकलेश कुमार पांच जुलाई 2024 को लापता हो गया था।

इस मामले में उन्होंने 25 जुलाई 2024 को दुद्धी थाने में सुंदरी निवासी रफीउद्दीन उर्फ सुपाड़ी, एहतेसामुद्दीन उर्फ पिंटू, जलालुद्दीन और मो. इकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 14 नवंबर को उनकी पत्नी विमला देवी अमवार बाजार जा रही थी। घर से करीब 100 मीटर आगे मुख्य मार्ग पर जलालुद्दीन उर्फ मौलाना और मो. इकबाल बाइक से पहुंचे और उन्हें रोक लिया।