एसआईआर के काम से जुड़ी तिथियों में हुआ बड़ा बदलाव, अब अंतिम प्रकाशन इस दिन होगा
सोनभद्र में, जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। एसआईआर से संबंधित तिथियों में बदलाव किया गया है, और आयोग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। एसआइआर से संबंधित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित कर दिया गया है। \
इस दौरान अधिकारियों का स्थानांतरण आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। अब अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को नियत किया गया है।
बताया कि गणना अवधि 11 दिसंबर को, पोलिंग स्टेशनों का अरेंजमेंट 11 दिसंबर, कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की तिथि 12 से 15 दिसंबर तक, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर को, क्लेम और आब्जेक्शन फाइल करने की तिथि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक है।
इसके साथ ही नोटिस फेज किए जाने की तिथि 16 दिसंबर से सात फरवरी तक, वोटर रोल के हेल्थ पैरामीटर्स की जांच और फाइनल पब्लिकेशन के लिए कमीशन से परमिशन लेने की तिथि 10 फरवरी तक तथा वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन 14 फरवरी को निर्धारित किया गया है।
