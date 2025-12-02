एसआईआर के काम से जुड़ी तिथियों में हुआ बड़ा बदलाव, अब अंतिम प्रकाशन इस दिन होगा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। एसआइआर से संबंधित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित कर दिया गया है। \

इस दौरान अधिकारियों का स्थानांतरण आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। अब अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को नियत किया गया है।

बताया कि गणना अवधि 11 दिसंबर को, पोलिंग स्टेशनों का अरेंजमेंट 11 दिसंबर, कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की तिथि 12 से 15 दिसंबर तक, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर को, क्लेम और आब्जेक्शन फाइल करने की तिथि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक है।