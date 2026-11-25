जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद में खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (आइफा) और वैश्विक फुटबाल संस्था फीफा के संयुक्त तत्वावधान में संचालित फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत जनपद के 243 चयनित विद्यालयों को कुल 1,217 फुटबॉल मुफ्त में बांटे जाएंगे।

वितरण कार्यक्रम 26 नवंबर को सुबह 10 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर में होगा। सूची में शामिल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व उनके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ एक विद्यार्थी को लेकर वहां पहुंचाना होगा। छात्र संख्या और श्रेणी के आधार पर प्रत्येक चयनित विद्यालय को फुटबॉल दिया जाएगा।