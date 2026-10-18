5 दिन बाद भी किडनैपर का पता नहीं लगा पाई सोनभद्र पुलिस, व्यापारी को अगवा करने आए बदमाश अब भी आजाद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। टू व्हीलर शोरूम संचालक रोहित कुमार के अपहरण के प्रयास की घटना के 145 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है। सोमवार की देर शाम हुई इस वारदात ने नगर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों तक पहुंचने के लिए जांच तेज करने का दावा किया है, लेकिन अब तक मामले का राजफाश नहीं होने से पीड़ित और नगर के व्यापारी संगठन अभी भी जवाब के इन्तजार में हैं। बीते सोमवार शोरूम बंद कर घर लौट रहे रोहित कुमार को कार सवार कुछ लोगों ने पहले मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारी।

इसके बाद आरोपितों ने खुद को क्राइम ब्रांच का सदस्य बताते हुए उन्हें थाने ले जाने की बात कही और जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि रोहित के प्रतिरोध के कारण बदमाश अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके।