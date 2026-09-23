सोनभद्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई पिकअप, ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, सोनभद्र/मधुपर। सुकृत के चहलवा घाटी में मंगलवार की देर रात पिकअप खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिकअप चालक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के कटौली गांव निवासी 35 वर्षीय सद्दाम खान और कादल गांव निवासी 26 वर्षीय रविंद्र कुमार का नाम है। दोनों बलिया से खाली गाड़ी लेकर दुद्धी लौट रहे थे। पुलिस कार्रवाई में जुटी है।

दुद्धी कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक मिट्ठू प्रसाद का यहां से तबादला गैर जनपद हो गया है। मंगलवार को दोपहर बाद सद्दाम खान अपनी पिकअप से अपने दोस्त रविंद्र कुमार के साथ कोतवाली गया और वहां ट्रांसफर हुए दरोगा के घर का सामान पिकअप पर लाकर बलिया गया।

दोनों वहां से सामान उतारने के बाद घर लौट रहे थे। पिकअप सुकृत के चहलवा घाटी पर पहुंची थी तभी पटरी पर खड़े ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज की पिकअप के परखचे उड़ गए और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी पर सुकृत चौकी पुलिस दोनों को मधुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पहचान के बाद घटना की जानकारी घरवालों को दी गई। देर रात घर वाले भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे गए। सद्दाम के पिता बशीर खान ने बताया कि उसके दो लड़के हैं।