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आगरा में सड़क हादसा, खेरिया पुल के हाईट गेज में घुसी स्लीपर बस; यात्रियों में मची चीख-पुकार

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Wed, 23 Sep 2026 06:09 AM (IST)

आगरा के खेरिया पुल पर रेलवे द्वारा लगाया गया हाईट गेज 23 घंटे में ही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ...और पढ़ें

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HighLights

  1. खेरिया पुल पर हाईट गेज 23 घंटे में ही गिरा।

  2. तेज रफ्तार स्लीपर बस की टक्कर से हुआ हादसा।

  3. बस चालक घायल, 40 से अधिक यात्री सुरक्षित निकाले गए।

जागरण संवाददाता, आगरा। खेरिया पुल पर रेलवे द्वारा लगाया गया हाईट गेज और साइन बोर्ड 23 घंटे में ही गिर गया। मंगलवार देर रात सवारियों को लेकर जयपुर जा रही तेज रफ्तार बस ईदगाह डिपो वर्कशाप के पास हाईट गेज में घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हाईट गेज और उसके बराबर में लगा साइन बोर्ड गिर गए। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, पुलिस और आसपास के लोगों ने उन्हें सकुशल बाहर निकाला। बस का चालक घायल हो गया।

घटना रात 12:30 बजे की है। ईदगाह डिपो की ओर से आ रही बस सवारियों को लेकर जयपुर जा रही थी। बस में 40 से अधिक सवारी थीं। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार रेलवे ने एक दिन पहले ही पुल के दोनों ओर हाईट गेज लगाया था। उसके ऊपर भारी वाहनों के प्रतिबंधित होने का साइन बोर्ड लगा था।

स्लीपर कोच बस के चालक को इसका अनुमान नहीं था। तेज रफ्तार बस जैसे ही हाईट गेट के पास पहुंची चालक ने ब्रेक लगाने का प्रयास किया, तब तक बस हाईट गेज से टकरा गई। हाईट गेज बोर्ड पर गिरा और दोनों धराशाई हो गए। बस का अगला हिस्सा और शीशे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दहशत के चलते यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। करीब आधा घंटे प्रयास के बाद यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई यात्री गंभीर घायल नहीं हुआ। हाईट गेज की चपेट में बस का ऊपरी हिस्सा ही आया। दुर्घटना के समय कोई अन्य वाहन वहां से नहीं निकल रहा था। करीब एक घंटे तक यातायाता बाधित रहा। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि हादसा स्लीपर कोच के टकराने के चलते हुआ था।

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