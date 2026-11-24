जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पिपरडीह ग्राम पंचायत के शाहपुर टोला में 42 वर्षीय देवंती देवी की उसके पति रामकरन बैगा उर्फ पिंटू ने सोमवार की रात पीटकर हत्या कर दी। फिर मंगलवार की सुबह करीब छह बजे अपने स्वजन को घटना की जानकारी दी और बचा लेने की गुहार लगाई। स्वजन ने ग्राम प्रधान को और प्रधान ने पुलिस को जानकारी दी।

सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक लैब की टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य एकत्रित किया और पति को हिरासत में ले लिया। दंपती में पूर्व से ही शराब पीने को लेकर अक्सर विवाद होता था। रामकरन बैगा अपनी पत्नी देवंती के साथ शाहपुर टोला में घर से करीब दो किमी दूर पहाड़ पर मकान बनाकर रहता है। उसके आठ पुत्र पुत्रियां हैं। एक पुत्र और पुत्री की शादी कर चुका है।

शेष बच्चे देवंती के मायके रहते हैं। दुद्धी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित मिश्रा ने बताया कि जांच में जानकारी मिली है कि दोनों में अक्सर शराब पीने को लेकर विवाद होता रहता था। जब भी पति शराब पीकर घर आता पत्नी की पिटाई करता था। सोमवार की रात भी पति शराब पीकर आया और पत्नी को बेरहमी से पीट दिया।

इससे देवंती की मौत हो गई। रात भर वह शव के साथ रहा। मंगलवार की सुबह करीब छह बजे उसने अपने स्वजन को घटना की जानकारी दी। स्वजन ने प्रधान को बताया। प्रधान की सूचना पर सीओ पिपरी हर्ष पांडेय, प्रभारी निरीक्षक अमित मिश्रा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की।