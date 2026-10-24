सोनभद्र के सरकारी स्कूल में बनी 'एस्ट्रो लैब', अब मॉडल और प्रयोगों से अंतरिक्ष विज्ञान सीखेंगे बच्चे

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सरकारी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को प्रयोगात्मक और रोचक बनाने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में महर्षि आर्यभट्ट एस्ट्रो लैब स्थापित की गई है। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने के बजाय नीति आयोग से मिली दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का इस्तेमाल किया गया।

निपुण भारत मानिटरिंग डैशबोर्ड पर जनपद को तीसरा स्थान मिलने पर यह राशि मिली थी। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने शुक्रवार को लैब का लोकार्पण किया। अब विद्यालय के विद्यार्थी पुस्तकों तक सीमित रहने के बजाय मॉडल और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सौरमंडल, ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष विज्ञान की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन और प्रयोग के जरिए सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना है।