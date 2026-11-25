जागरण संवाददाता, अनपरा(सोनभद्र)। एक मुस्लिम युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया। उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। युवती जब गर्भवती हो गई तो इस्लाम स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने युवती को मतांतरण न करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने युवती की तहरीर पर रेणुसागर निवासी कलीम कुरैशी, रिजवाना, आफरीन, नूरिया मोहल्ला निवासी नुरूल आफरीन के खिलाफ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया।

शक्तिनगर थाना क्षेत्र निवासी युवती ने अनपरा थाना में सोमवार को तहरीर दिया कि रेणुसागर अनपरा निवासी सलीम कुरैशी ने कई माह से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इससे वह गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी होने पर उसकी मां ने अनपरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस आरोप में सलीम जेल में बंद है। युवती का आरोप है कि इसके बाद सलीम के भाई कलीम कुरैशी, बहन रिजवाना, आफरीन, रिश्तेदार नूरुल आफरीन ने उस पर मतांतरण कर शादी करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पक्ष के लोगों ने उसे समझाने के नाम पर कई बार संपर्क किया।