जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिला जज रामसुलीन सिंह की अदालत ने दस रुपये के विवाद में वृद्ध की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में चार दोषियों मोहन, मुन्नी देवी, कृपाशंकर और संत कुमार को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

घोरावल थाना क्षेत्र के बभनी गांव निवासी वादिनी मंजू देवी ने 17 नवंबर- 2015 को तहरीर दी कि उसके पिता बबलू गांव में ही एक व्यक्ति की चक्की पर गेहूं पिसाने गए थे। चक्की वाले ने 10 रुपये मांगा। पिता ने कहा, अभी पैसे नहीं है, जरन काट लो। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस बात को लेकर आरोपित मोहन, मुन्नी देवी, कृपा शंकर और संत कुमार ने उसके वृद्ध पिता की लाठी-डंडे से पिटाई की। इससे पिता का सिर फट गया। एक्सरे में फ्रेक्चर आया।