जागरण संवाददाता, कोन (सोनभद्र)। कोन ब्लाक में धान खरीद केंद्र को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समिति को इस वर्ष क्रय केंद्र नहीं बनाए जाने से नाराज किसानों ने सोमवार को समिति परिसर में प्रदर्शन किया। किसानों ने स्पष्ट कहा कि वह धान बेचने के लिए दूसरे लैंपस पर नहीं जाएंगे। कोन में केंद्र नहीं खुला तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी।

किसानों ने बताया कि कोन में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और यहां पिछले 18 वर्षों से धान खरीद होती रही है। इसके बावजूद इस बार केंद्र बंद करने का औचित्य समझ से परे है। पीसीएफ प्रबंधक रोहित गुप्ता ने बताया कि रामगढ़ समिति को इस बार क्रय केंद्र बनाया गया है और किसान सरकारी मानकों के अनुसार धान बेच सकते हैं।