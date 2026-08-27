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नेपाल में फंसे सोनभद्र के नागरिकों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, ऐसे दें जानकारी

By Prashant Kumar Shukla Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 03:48 PM (IST)

nepal flash flood सोनभद्र जिला प्रशासन ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे जिले के नागरिकों के संबंध में सूचना मांगी है।

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HighLights

  1. नेपाल बाढ़ में फंसे सोनभद्र के नागरिकों की सूचना मांगी।

  2. जिला प्रशासन ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए।

  3. फंसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नेपाल में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वहां फंसे सोनभद्र के नागरिकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने की अपील की है।

प्रशासन ने कहा है कि जिले का कोई व्यक्ति नेपाल में फंसा है अथवा किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहा है तो उसके संबंध में तत्काल जानकारी दी जाए, ताकि आवश्यक मदद पहुंचाई जा सके।

प्रशासन ने बताया कि 05444-297645, 1077, 1070 और 8127287542 पर दी जा सकती है। जिन परिवारों के सदस्य नेपाल गए हैं और बाढ़ की स्थिति के बीच उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

वे भी इन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी साझा कर सकते हैं। प्रशासन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित स्तर पर राहत एवं बचाव की कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य नेपाल में फंसे सोनभद्र के नागरिकों की जानकारी जुटाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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