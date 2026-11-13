प्रदूषण से दोपहर में भी जहरीली होती जा रही सोनांचल की हवा, 295 तक पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। ऊर्जांचल में औद्योगिक गतिविधियों के साथ प्रदूषण का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कोयले की धूल के बाद अब फ्लाई ऐश लोगों की सांसों में जहर घोल रही है। हालात ऐसे हैं कि सुबह के बाद दोपहर में भी हवा की गुणवत्ता सुधरने के बजाय बिगड़ रही है।

शुक्रवार को सुबह आठ बजे एक्यूआई 281 दर्ज किया गया, जो दोपहर करीब 12 बजे बढ़कर 295 तक पहुंच गया। ऐसे में सवाल है कि प्रदूषण नियंत्रण के दावों और निगरानी व्यवस्था का जमीन पर कितना असर है? क्या लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया है?

कोयले के बाद अब राख भी घोल रही हवा में जहर एनटीपीसी और एनसीएल की परियोजनाओं से जुड़े कोयले और फ्लाई ऐश का परिवहन प्रदूषण की बड़ी वजह बन रहा है। वाहनों से उड़ती धूल और गिरती राख सड़कों से लेकर घरों व दुकानों तक पहुंच रही है। सड़क किनारे बसे लोगों के लिए इससे बचना मुश्किल हो गया है।

दोपहर में भी नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता सुबह आठ बजे एक्यूआई 281 से बढ़कर दोपहर में 295 तक पहुंचना स्थिति की गंभीरता बताता है। प्रदूषण का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ने से स्थानीय लोगों की चिंता गहराने लगी है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित कंपनियां और विभाग जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई के बजाय खानापूर्ति कर रहे हैं। यदि परिवहन के दौरान धूल और राख पर नियंत्रण नहीं है तो निगरानी व्यवस्था आखिर किस काम की है।