जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोनभद्र की ग्रामीण महिलाओं के हुनर को अब प्रदेश स्तर पर पहचान दिलाने की पहल तेज हो गई है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हाथों तैयार उत्पादों का ब्रांड सोनअर्थ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड़ ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट कर सोनअर्थ के उत्पाद भेंट किए।

साथ ही महिलाओं के हुनर को बाजार और ब्रांड की पहचान देने के प्रयासों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री को भेंट किए गए उत्पादों में ज्वार, रागी, कोदो और गेहूं के ठेकुआ, जंगल के फूलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद, हर्बल शहद, मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से बनी शिव द्वार अगरबत्ती तथा बकरी के दूध, काफी, हल्दी-चंदन और हर्बल साबुन शामिल रहे। खास बात यह है कि इन उत्पादों में स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और परंपराओं को आजीविका से जोड़ने की कोशिश की गई है।

4700 महिलाओं के हुनर को मिल रहा मंच सोनअर्थ से 4,700 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें एक हजार से अधिक साबुन, 200 से अधिक अगरबत्ती, दो हजार से अधिक श्रीअन्न की खेती, 500 से अधिक ठेकुआ और एक हजार से अधिक महिलाएं शहद उत्पादन व संग्रहण से जुड़ी हैं।