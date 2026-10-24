जागरण संवाददाता, सिंगरौली (सोनभद्र)। जयंत स्थित कंचन ज्वेलर्स में 17 सितंबर को हुई हथियारबंद डकैती और गोलीबारी के मामले में सिंगरौली पुलिस ने छठवें एवं अंतिम फरार आरोपित राहुल कुमार को जबलपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही वारदात में शामिल सभी छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपित की निशानदेही पर 11 नग सोने के जेवर, चांदी की दो मूर्तियां, 4,750 रुपये नकद, एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली षियाज केएम ने बताया कि आरोपितों ने करीब एक माह पहले डकैती की योजना बनाई थी।

वारदात को अंजाम देने के लिए झारखंड के गढ़वा जिले में हथियारों के बल पर दो अपाचे मोटरसाइकिल लूटा। इन वाहनों को उत्तर प्रदेश के अनपरा में रखा। आरोपितों 14 सितंबर को वारदात करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुकान में ग्राहकों की भीड़ अधिक होने के कारण योजना टाल दी गई।

इसके बाद 17 सितंबर को दुकान की तीन बार रेकी कर शाम करीब 5:50 बजे वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि हथियारबंद बदमाशों ने कंचन ज्वेलर्स में घुसकर संचालक और कर्मचारियों को धमकाया तथा मोबाइल फोन, सोने-चांदी के आभूषण और करीब 2.50 लाख रुपये नकद लूट लिए थे।