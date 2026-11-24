जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करारी गांव में चोरी का आरोप लगाकर चार युवकों ने नरेंद्र दुबे की विद्युत पोल से बांधकर पिटाई कर दी। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने गांव के तीन सगे भाइयों अनीष यादव, मनीष यादव और चंद्रमोहन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार की रात पुलिस ने इस मामले में गांव के ओम प्रकाश, राजनारायण, रामसनेही, मनीष यादव, कुबेर और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया।

करारी निवासी नरेंद्र दुबे ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी थी कि रविवार की शाम करीब छह बजे वह अपने घर के पास टहल रहा था। इसी दौरान गांव के अनीष यादव, मनीष यादव और चंद्रमोहन यादव ने उसे अपने पास बुलाया। आरोप है कि तीनों ने उस पर अपने घर में चोरी करने का आरोप लगाया। नरेंद्र ने चोरी करते हुए देखे जाने की बात पूछी तो आरोपित आगबबूला हो गए और लात-घूंसों से मारने लगे।