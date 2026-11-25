जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। अनपरा-शक्तिनगर मार्ग की बदहाल स्थिति राहगीरों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे, कोयले की धूल, राख और कीचड़युक्त मलबा फैला होने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है। आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्कूली बच्चों और मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले पांच माह से सड़क की दुर्दशा को लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति यह है कि फोरलेन मार्ग की एक लेन भी बड़े वाहनों के आवागमन के लिए मुश्किल से उपयोगी रह गई है।