जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने गिराेह बनाकर चोरी करने के आरोप में छह महिलाओं समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए आरोपित गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सिधुआपार लक्ष्मीपुर निवासी अर्चना, रीना, अंशिका, नेहा कुमारी उर्फ काजल, अंजली, कुरांव गांव निवासी सुनीता देवी और कुरांव सिधुवापार गांव निवासी किशन कुमार के पास से एक लाख 87 हजार दो सौ रुपये, आभूषण, तीन मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बोलेरो बरामद किया है।

आरोपितों ने राबर्ट्सगंज व ओबरा क्षेत्र में चोरी की पांच घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन के जनसुनवाई कक्ष में बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आरोपितों को पंचमुखी महादेव मंदिर सहिजन खुर्द के पास से मंगलवार को पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपिताें ने संगठित गिरोह बनाकर भीड़भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों एवं त्योहारों के अवसर पर महिलाओं के गले से सोने के आभूषण चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपितों ने बताया कि किशन कुमार बोलेरो चलाता था। विभिन्न स्थानों पर रेकी कर महिलाओं की अधिक भीड़ वाले स्थानों को चिह्नित करता था।

इसके बाद महिला आरोपित भीड़ में शामिल होकर महिलाओं के गले से आभूषण चोरी कर लेती थीं। चोरी किए गए आभूषणों को बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेती थीं। बरामद पीली धातु के आभूषणों में से एक लाकेट को पीड़ित महिला ने मौके पर पहुंचकर अपना चोरी गया लॉकेट पहचानकर पुष्टि की।