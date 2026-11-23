जागरण संवाददाता, डाला (सोनभद्र)। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को चोपन थाना पुलिस ने हेरोइन तस्करी के आरोपित सुधीर उर्फ छोटे की पत्नी सुनीता देवी के नाम पर डाला चढ़ाई में बने मकान को कुर्क कर लिया। इसकी कीमत 87.04 लाख रुपये आंकी गई है।

इसके साथ ही जिले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 ई और 68 एफ के तहत अब तक सात मामलों में 6.43 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार सुधीर उर्फ छोटे ने हेरोइन की अवैध तस्करी से अर्जित धनराशि से पत्नी के नाम पर मकान बनवाया था।

सक्षम प्राधिकारी एवं निरीक्षण अधिकारी, एनडीपीएस अधिनियम नई दिल्ली के 11 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में 22 नवंबर को कार्रवाई की गई। उपजिलाधिकारी ओबरा रवि कुमार और सीओ नगर रणधीर मिश्रा की मौजूदगी में पर्याप्त पुलिस बल के साथ संपत्ति कुर्क की गई।

16 आरोपित भेजे जा चुके हैं जेल चोपन थाने में दर्ज इस मुकदमें में अब तक 16 आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। सुधीर भी इसी मामले में निरुद्ध है। उसकी पत्नी सुनीता के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के दो और गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। सुधीर के विरुद्ध भी एनडीपीएस एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं।