जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सितंबर में शाहगंज थाना क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर के पास ट्रेलर से करीब छह कुंतल 25 किग्रा गांजा बारामदगी के मामले में फरार गांजा तस्कर ओडिसा के भुवनेश्वर अंधरूआ खुर्दा सिबा शंकर बहेरा की गिरफ्तारी के लिए 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

वह गांजा बरामदगी में नाम आने के बाद से लगातार फरार चल रहा है। उसने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण भी नहीं किया है। एसपी ने कहा है कि तस्कर के संबंध में किसी प्रकार की सूचना होने पर पुलिस को अवगत कराएं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा। बता दें कि 23 सितंबर की रात शाहगंज थाना पुलिस व एसओजी पुलिस ने गौरी शंकर मंदिर से कुछ आगे बढ़ने पर पुलिया के पास जांच के दौरान एक कंटेनर पकड़ा था।