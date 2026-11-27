जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के लोहरा पावर हाउस के पास सड़क दुर्घटना में मृत अज्ञात बाइक सवार की पहचान पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल के चेचिस नंबर के आधार पर कर ली। पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना से संपर्क कर वाहन स्वामी का सत्यापन कराया और मृतक के स्वजन तक पहुंचकर उन्हें घटना की सूचना दी।

गुरुवार को शक्तिनगर-वाराणसी राजमार्ग पर लोहरा पावर हाउस के पास सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान नहीं हो पाने के कारण पुलिस उसके स्वजन तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल के चेचिस नंबर के जरिए वाहन से संबंधित जानकारी जुटाई गई।