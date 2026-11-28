जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद में ट्रक चालकों से लेकर अन्य छोटे बड़े वाहनों के चालक प्रेशर हार्न और हूटर का प्रयाेग कर रहे। बाइकों बुलेट में साइलेंसर लगाए जा रहे। इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। राहगीरों को तेज आवास से परेशानी हो रही है। जनपद पुलिस और यातायात पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है।

लोढ़ी टोल प्लाजा के पास करीब तीन माह पूर्व कार्रवाई के बाद पुलिस ने शनिवार को नगर के बढ़ौली चौराहे पर करीब 500 से अधिक प्रेशर हार्न, हूटर, साइलेंसर को बैकहोलोडर से नष्ट करा दिया। पुलिस की यह कार्रवाई देखने के लिए चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी रही। वाहनों की जांच के दौरान चालकों को चेतावनी दी गई कि वे प्रेशर हार्न, हूटर, साइलेंसर आदि का उपयोग न करें, वरना कार्रवई जारी रहेगी।

सीओ यातायात सुधीर सिंह व सीओ नगर रणधीर मिश्रा ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने, ध्वनि प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों ने लोगों से अपील किया कि अपने वाहनों में प्रेसर हार्न, हूटर व मानक के विपरीत साइलेंसर का प्रयोग न करें।